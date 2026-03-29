◆米大リーグドジャース３―２ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＷ・スミス捕手が２８日（日本時間２９日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦で１点を追う８回に起死回生の決勝弾となる逆転２ランを放った。１―２の８回２死一塁から完璧に捉えた打球はセンターフェンスを越える逆転弾となった。この日は３１歳の誕生日で、ボブルヘッド人形の配布日で試合前には