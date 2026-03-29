◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２９日・みずほペイペイドーム）３年ぶりの開幕３連勝がかかるソフトバンクが、日本ハム戦のスタメンを発表した。相手の先発マウンドには、有原が上がる。昨季までソフトバンクで２年連続開幕投手を務め、連続で最多勝に輝いた右腕。試合前に小久保監督が「ある程度左を並べます」と話していた通り、５番・山川以外は、今季初のスタメンマスクとなった谷川原、川瀬ら９人中８人が左打者