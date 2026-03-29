卒業式や入学式で身につけたコサージュ。思い出のつまったアイテムだからこそ、きれいなまま保管して、また次の機会にも使いたいものです。そこで今回は、コサージュを長く楽しむためのお手入れ方法と保管方法をご紹介します。コサージュのお手入れ方法と保管方法使用後はブラシや刷毛でほこりを取り除く表面についたほこりは色がくすむ原因になります。使用後はブラシや刷毛でほこりをやさしく払ってからケースに入れ、直射日光が