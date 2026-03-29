【モデルプレス＝2026/03/29】歌手の和田アキ子が3月29日、自身が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）最終回に生出演。和田がギネス記録を更新し、喜びを語った。【写真】「アッコにおまかせ！」40周年生放送に登場した大物◆和田アキ子、ギネス記録更新に歓喜この日の放送で、和田が保有していた「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」の記録が“40年174日”となり、記録更新。スタジオ