◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月28日ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手（31）が値千金の一発で球場に興奮と歓喜を呼び起こした。1―2の8回2死一塁、ダイヤモンドバックス4番手のモリーヨの98.1マイル（約157.8キロ）直球をフルスイング。打球は美しい弧を描きバックスクリーンへと飛び込む逆転の1号2ラン本塁打となった。終盤までリードを奪われる展開の中、雰囲気を一変させる