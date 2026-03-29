「巨人−阪神」（東京ドーム、２９日）ＷＢＣに出場した影響で開幕メンバーから外れて調整を続けている大勢が、１軍に合流して汗を流した。前日は２軍の日本ハム戦で１回を投げ０安打無失点２奪三振の内容だった。「コンディション的には問題ないかなと思います。帰ってきてからでは一番良かったんじゃないかな。もっと良くなると思います。上がってきてるなと」と手応えを明かした。杉内チーフ投手コーチは合流後に状態