歌手アイナ・ジ・エンド（31）が28日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。あこがれのミュージシャンたちの故郷・アイスランドを訪問し、自身の音楽人生も振り返った。2023年6月の解散まで、大人気アイドルグループ「BiSH」で活躍。「BiSHが終わったら、もう全部辞めようと思ってたんですよ。事務所も。何もしたくなくて。BiSHがすごい大好きで。だからまずはBiSHをまっとうしたいという思いが強かっ