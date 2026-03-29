今回は、不倫し、妊娠したと嘘をついた女に因果応報が起きたエピソードを紹介します。まさかこんなことになるとは…「同窓会で高校時代の元カレに再会し、不倫関係になりました。ただ、元カレは奥さんと離婚するつもりはないようでした。そこで私は元カレに『妊娠した』と嘘をつきました。すると元カレは『妻と離婚して、お前と再婚する』と言ってくれたんです。しかしそれから間もなく、元カレは無精子症であることが分かり、同時