3月29日午前、新潟県弥彦村にある工場で火事がありました。消防が出動し、火はおよそ6時間後に鎮圧状態となりました。火事があったのは、プラスチック製品を製造するJEJアステージの弥彦工場です。警察などによりますと29日午前3時半頃、火災を知らせるアラームが作動したことを受け、駆け付けた警備会社の職員から「火が上がっている」と通報がありました。その後、消防が出動し消火に当たりましたが、およそ8,000平