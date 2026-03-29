[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]日本代表は0-0で迎えたスコットランド戦の後半33分、元来の攻撃的ウイングバックだけでなく、2トップにFW上田綺世とFW塩貝健人、インサイドハーフにMF三笘薫とMF堂安律、アンカーにMF鎌田大地を並べる超攻撃的な「3-1-4-2」の布陣を採用し、6分後のMF伊東純也の決勝ゴールにつながる猛攻を展開した。選手たちに話を聞く限り、試合に向けたミーティングではプランの一つ