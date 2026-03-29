[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](花園)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 菅原大道DF 4 山下諒時DF 11 堤奏一郎DF 13 美馬和也DF 40 川上竜MF 10 久保吏久斗MF 14 住田将MF 28 東家聡樹MF 37 家坂葉光FW 7 木匠貴大FW 9 島田拓海控えGK 31 関沼海亜DF 5 水口湧斗DF 6 舘野俊祐MF 15 福井和樹MF 19 増田隼司MF 26 土肥航大MF 41 野瀬龍世FW 27 和田育FW 29 菅原龍之助監督藪田光教[アルビレック