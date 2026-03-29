[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](ハトスタ)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[レイラック滋賀FC]先発GK 1 伊東倖希DF 4 井出敬大DF 14 白石智之DF 55 小野寺健也MF 7 久保田和音MF 8 中村健人MF 13 小泉隆斗MF 17 木下礼生MF 32 海口彦太MF 77 北條真汰FW 99 奥田陽琉控えGK 41 本吉勇貴DF 5 西山大雅MF 16 鈴木翔太MF 24 ロメロ・フランクMF 26 角田駿MF 47 渡邉綾平FW 11 三宅海斗FW 18 秋山駿FW 29 日野友