[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](富山)※14:00開始<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 平尾駿輝DF 3 香川勇気DF 13 深澤壯太DF 56 岡本將成MF 7 亀田歩夢MF 8 松岡大智MF 14 谷本駿介MF 15 坪井清志郎MF 18 伊藤拓巳MF 20 チョン・ウヨンFW 42 キム・テウォン控えGK 21 寺門陸DF 19 實藤友紀MF 28 布施谷翔MF 32 溝口駿MF 33 高橋馨希MF 34 竹中元汰FW 9 吉平翼FW 11 小川慶治朗FW 30 中島裕希監督安達亮[FC今治