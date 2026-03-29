[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](ハワスタ)※14:00開始<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 4 堂鼻起暉DF 5 〓田大誠DF 35 深港壮一郎MF 8 柴田壮介MF 10 西谷亮MF 14 山口大輝MF 22 高橋勇利也MF 27 山中惇希MF 30 木吹翔太FW 11 加藤大晟控えGK 1 加藤有輝DF 3 遠藤凌MF 7 中島舜MF 13 村上陽斗MF 16 荒木仁翔MF 28 久永瑠音FW 26 坂元一渚璃監督田村雄三[ジュビロ磐田]先発GK 1 川島永嗣DF 2 川崎一