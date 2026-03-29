[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](みらスタ)※14:00開始主審:田中玲匡<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 41 飯田雅浩DF 4 中島賢星DF 5 喜岡佳太DF 6 輪笠祐士MF 2 小澤亮太MF 3 大岩一貴MF 20 末永透瑛MF 28 小林成豪MF 34 古川大悟MF 40 成岡輝瑠FW 25 藤森颯太控えGK 21 チェ・ヒョンチャンDF 49 峰田祐哉MF 7 三沢直人MF 17 田邉光平MF 36 西堂久俊FW 11 藤岡浩介FW 19 山本駿亮FW 98 アレフ・フィルミーノ