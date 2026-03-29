[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節](プラスタ)※13:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 2 平松航DF 3 澤田雄大DF 41 白井陽貴MF 5 稲積大介MF 6 鵜木郁哉MF 8 音泉翔眞MF 34 高吉正真MF 80 永田一真FW 10 澤上竜二FW 99 中野誠也控えGK 25 谷口裕介DF 22 本多康太郎MF 14 脇坂崚平MF 16 鏑木瑞生MF 24 栗澤陸MF 28 田中翼冴FW 9 高尾流星FW 30 井波勇太FW 90 イスマイラ監督高