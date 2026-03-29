[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](えがおS)※13:00開始主審:岡宏道<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 1 佐藤史騎DF 4 薬師田澪DF 5 小林慶太DF 6 岩下航DF 24 李泰河MF 8 上村周平MF 18 半代将都MF 27 根岸恵汰FW 14 石原央羅FW 39 青木俊輔FW 41 大本祐槻控えGK 23 佐藤優也DF 26 戸田峻平MF 7 藤井皓也MF 13 飯星明良MF 15 三島頌平MF 22 松田詠太郎MF 25 那須健一FW 10 鹿取勇斗FW 11 ベ・ジョンミン監督片野坂