開催：2026.3.29会場：ペトコ・パーク結果：[パドレス] 3 - 0 [タイガース]MLBの試合が29日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとタイガースが対戦した。パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するタイガースの先発投手はジャック・フラーティで試合は開始した。3回裏、2番 フェルナンド・タティス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-0 DET、さ