ドジャースのカイル・タッカー外野手は28日（日本時間29日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦に「2番右翼」で先発出場。6回表に本塁打性の当たりを好捕するなど、その守備能力の高さを見せている。 ■開幕から大谷に続く2番起用 カブスからフリーエージェント（FA）となり、連覇を果たしたドジャースに4年総額2億4000万ドル（約380億円）で加入したタッカー。大谷翔平投手に続く2番として