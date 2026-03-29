ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「カントリー・ガールズ」の元メンバーで、歌手・俳優の小関舞（24）が29日までに自身のインスタグラムを更新。プロ野球・埼玉西武ライオンズの2軍の試合を生観戦したことを報告した。観戦したのは28日の中日戦（ベルーナドーム）。ファームは今季から3地区制となり、中地区の西武は昨年まで対戦しなかったカードだ。中日は涌井が先発。小関は自ら車を運転して球場へ。その後の球場入