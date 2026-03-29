国の文化審議会が行った文部科学相への答申で、福岡県内からは大牟田市所有の「三井三池炭鉱専用鉄道電気機関車」を重要文化財（美術工芸品・歴史資料）に指定するよう求めた。指定されれば県内の重文（同）は３件となる。県教育委員会や大牟田市によると、三池炭鉱で長年、石炭輸送に利用された電気機関車４両。１９０８年（明治４１年）米国製の１５トン車両は、現存する鉱山用としては国内最古級という。ドイツ製の２０ト