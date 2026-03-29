◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月29日、東京ドーム）1軍に合流した巨人の大勢投手。前日の2軍戦では1イニング12球を投げ、無失点2三振という内容でした。「コンディション的には問題ないかと思います。帰ってきてからでは一番よかったんじゃないかなと思います。もっとよくなるんじゃないかなと思います」1軍の試合もテレビで観戦。田中瑛斗投手や北浦竜次投手、同学年の頑張りに刺激を受け、「1日でも早く戻って、チーム