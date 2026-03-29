テキサス州には「ディザスターシティ」災害時に救助活動や復旧作業を担う専門性の高い人材を育成するための大規模訓練施設「レスキューシティ」を、石川県の能登地域に整備する構想が持ち上がっている。県や経済同友会などの官民でつくる協議会が検討しており、建物倒壊や道路寸断が相次いだ２０２４年の能登半島地震と豪雨災害を教訓に、重機を操作できるボランティアの養成や救助訓練が可能な拠点づくりを目指すという。協議