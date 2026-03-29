元AKB48で女優の篠田麻里子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新し、再婚を発表。今年に入り、芸能界の結婚発表が相次いでいる。2026年の芸能界は、1月から結婚報告が相次いでいる。元旦には女優・長澤まさみが映画監督・福永壮志氏との結婚を電撃発表。同日には俳優・本郷奏多が一般女性と、人気アニメ「チェンソーマン」のマキマ役などで知られる声優の楠木ともりも学生時代から交際していたという一般男性との結婚を