NPB(日本野球機構)は29日、公示を発表。DeNAは、この日のヤクルト戦に先発する石田裕太郎投手を一軍登録しました。今季3年目を迎える石田投手。ここまでも好調をキープしており、2月11日の中日との練習試合は2回無失点。その後もオープン戦の2試合とファームの1試合に登板し、いずれも無失点に抑えています。直近登板は22日に行われた西武戦。5回61球を投げ、被安打2、奪三振1、無失点と圧巻のピッチングを披露しています。開幕か