恋愛には強い感情や特別な出来事がつきもの。ですが、長く続く関係にはそれとは少し違う特徴があります。気づけば続いている、無理なく一緒にいられる。男性が離れない関係には、共通するポイントがあるんです。一緒にいて疲れない楽しいだけでなく、無理をしなくても過ごせる関係は長く続きます。気を張らずにいられる相手は、男性にとって安心できる存在です。情緒が安定している感情の波が激しすぎると、関係は消耗しやすくなり