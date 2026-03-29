顔の印象を左右するパーツとして重要な役割を持つ「眉」。しっかりと形を整えて描く人もいれば、自眉を活かしてナチュラルに仕上げる人もいるでしょう。どちらもメイクとして成立しますが、その仕上がりによって顔全体の印象は変わると言われています。そこで今回は、眉の描き方による見え方の違いをチェックしてみましょう。しっかり描くと“きちんと感”が出やすい眉をしっかり描くことで、輪郭がはっきりと整い、顔全体にきちん