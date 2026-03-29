自立している女性や芯のある女性は魅力的に見えるもの。ただ、その“強さ”にも違いがあります。本当に強い女性と、強がっている女性。男性が自然と惹かれるのはどちらなのでしょうか？強がりは“頼れない空気”を作る弱音を見せない、何でも一人で抱える、無理をしてでも平気なふりをする。強がる女性は一見しっかりしていますが、男性にとっては「入り込めない」と感じることがあります。距離が縮まりにくく、関係が深まりにくい