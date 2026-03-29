映画、ドラマ、舞台とジャンルを問わずさまざまな作品で艶やかでカッコいい女性を体現する高島礼子。最近はバラエティー番組やInstagramで披露するチャーミングなキャラクターも人気を集める彼女が、この春「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」で喜劇にチャレンジする。「自分の中に喜劇の要素がないので自信がなくて…」と語る高島に、本作に懸ける思いやデビュー38周年を迎えての心境を聞いた。【写真】艶やかな雰囲気が色っぽい