「体重は変わっていないのに、お腹まわりだけが気になる」。そんな違和感の背景には、体幹の使い方のクセが関係していることもあります。そこで取り入れたいのが、座ったままで行える簡単エクササイズ【ニーレイズダブルレッグ】。下腹と腰まわりを同時に刺激しながら、姿勢の土台まで整えてくれるのが特徴です。【STEP１】姿勢をつくる椅子に浅く腰掛け、背筋をまっすぐ伸ばします。両脚はそろえて前方に伸ばします。骨盤を立て、