女優・永野芽郁のフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」が6月21日に発売されることが決定。表紙と収録カット、ファンに向けてつづられた本人メッセージが公開された。【写真】永野芽郁、“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブックデビュー以来、これまで一度として立ち止まることなく、女優として役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進