◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人・岸田行倫捕手がサッカーの「エミレーツＦＡカップトロフィーツアー」に伴い、「エミレーツＦＡカップ」で前回優勝したプレミアリーグ、クリスタル・パレスのユニホームを贈呈された。この日の開場から７回終了まで同大会のトロフィーを東京ドーム１階コンコース中央に展示。岸田は同ツアーの担当者、ダニエル・エンティー氏とユニホームを交換した。クリスタル・