◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第８節福島―松本（２９日、とうほう・みんなのスタジアム）Ｊ３福島の“カズ”こと元日本代表ＦＷ三浦知良が、ホームの松本戦で５試合連続のベンチ入りを果たした。出場すれば、第５節の長野戦（４〇２）以来となり、自身が持つＪリーグ最年長出場記録を５９歳３１日に更新する。チームはカズが出場した長野戦で今季初勝利を挙げたが、そこから再び連敗。今季２勝目を挙げて、勢いを