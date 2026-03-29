◆センバツ第１０日▽準決勝専大松戸―大阪桐蔭（２９日・甲子園）春夏１０度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭は準決勝で専大松戸と対戦する。西武・中村剛也の長男・中村勇斗（２年）が「８番・三塁」でスタメン出場。勇斗は初戦の熊本工戦で途中から守備に入り、初打席は三振だった。先発は背番号１の右腕・吉岡貫介（３年）が先発。最速１５３キロで、２回戦の三重戦で先発し５回途中４失点で降板。１５２キロをマークも