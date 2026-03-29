◆パ・リーグオリックス―楽天（２９日・京セラドーム大阪）開幕カード勝ち越しを目指すオリックス・岸田護監督が、紅林弘太郎内野手を３試合連続で先発起用した。２８日に代打を送り「ベニ（紅林）がまだ調子に乗り切れていない。（途中交代を）本人がどう思っているか」と発信していた指揮官。同じ遊撃の野口は途中出場で適時二塁打を放っていたが、正遊撃手の爆発に期待した形だ。野手最年長の西野真弘内野手も「７番・二