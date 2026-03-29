俳優・竹内涼真の最新ショットに、ファンはくぎ付けだ。竹内は２８日に自身のインスタグラムを更新。ジャケットとパンツを着用したシンプルなコーデで撮影されたショットを披露。叫ぶ様子やまっすぐ前を見つめる表情など、様々な表情を見せた。この投稿には「もう誰も彼も虜になるわ」「眼福です」「どこ切り取ってもやばかっこよすぎて息止めて見てた」「ひたすらかっこいい」などの声が寄せられている。