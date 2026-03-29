◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・小久保裕紀監督が試合前に取材に応じ、開幕３戦目にしてコンバートを明言した。開幕２試合は先発オーダーを変えず、外野手は右翼に近藤、中堅に周東、左翼に柳町の形で戦った。しかし、この日は「近藤を左翼に戻す」と発言。近藤自身はどちらのポジションでも大丈夫と話しているが「柳田が左翼を守る時のために、右翼にしていた。左翼の方が