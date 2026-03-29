日本テレビの森圭介アナウンサーが旅立つ後輩アナへ惜別の言葉を送った。森アナは２９日、自身のインスタグラムを更新。「岩田さんの日本テレビアナウンサーとしての最後のオンエアが無事終わりましたね」と、この日に放送された同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）を最後に３月いっぱいで同局を退社する岩田絵里奈アナとの写真をコーラジュにしてアップした。「新人の時に箱根駅伝の私