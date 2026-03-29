今年の5月末から防災気象情報が変わります。改正による暮らしへの影響はいろいろありますが、小中高校などへ通うお子さんがいるご家庭では、台風や豪雨の時、休校になる基準(目安)がどうなるのか?…が気になるかと思います。自治体や学校によって違いますが、現在は概ね、愛知県・三重県は「特別警報と暴風警報」、岐阜県は「特別警報と各種警報」が休校の基準(目安)となっています。今回の改正では「危険警報」が新設されます。こ