◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う８回先頭の４打席目は右腕のモリーヨと対戦し、７球連続直球勝負だったが一ゴロに倒れて１２打席連続無安打で打率は１割２分５厘となった。ダイヤモンドバックス