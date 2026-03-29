名古屋市中区のネットカフェの個室に赤ちゃんの遺体を捨てたとして、女が逮捕されました。 警察によりますと29日午前7時ごろ、中区の「快活ＣＬＵＢ名古屋錦店」で従業員から「個室から異臭がする」と110番通報がありました。 駆け付けた警察が個室の中を調べたところ、タオルにくるまれた性別不明の赤ちゃんの遺体が見つかったということです。 警察は、現場にいた岐阜県可児市の女（20）を死体遺棄の疑いで緊急逮捕