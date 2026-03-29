巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が２９日、阪神戦の前に東京ドームでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。計２１球で安打性ゼロと快投した。キューバ代表としてＷＢＣに出場後、初めて対打者への投球を行い、増田陸、浦田と３打席ずつ対決。「よかったと思う。アウトを取ることにフォーカスしていた。しっかりストライクゾーンに投げられた」とスライダー、フォーク、チェンジアップの全球種の精度を確かめた。