F1日本グランプリ自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリは29日、鈴鹿サーキットで決勝が行われる。28日にはメルセデスのジョージ・ラッセルと日本の少年が交流する動画がXに投稿され、大きな話題となっている。メルセデスは28日、公式Xを更新。「ジョージがソウゴと再会」とする1分38秒の動画を投稿した。動画内で日本の少年は、英語でラッセルと交流。「I’m so happy（とても嬉しいです）」「I started karting（カー