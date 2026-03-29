ロボット掃除機に反応するワンちゃんが可愛いすぎるとSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】可愛すぎる！ロボット掃除機をのぞき込むワンちゃん 「ロボット掃除機を導入したおかげで掃除の手間が減ったのは言わずもがなですが、愛犬の可愛いシーンを納めることも出来るので、購入して正解でした 」 とその模様を紹介したのは北関東の鷹さん（@northernKantoTK）。 床にべったり体を付け、掃除機に同じ目線でなにか語