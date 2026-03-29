町田が川崎にPK戦で勝利、全チームが8試合を消化した状態となっている未消化となっていたJ1百年構想リーグの1試合が行われ、3月28日時点の順位表および試合結果が公開された。全チームが8試合を消化した状態となっている。EASTでは1位と2位の勝ち点差が5。WESTでは1位から9位までの勝ち点差が5となっている。東西でそれぞれ異なる勝点差の分布となっている。FC町田ゼルビアと川崎フロンターレは1-1で引き分け、PK戦で町田が3-1