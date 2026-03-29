米軍は28日、海軍と海兵隊の兵力約3500人の中東追加配備を完了したと明らかにした。中東地域の米軍を管轄する米中央軍司令部はこの日、Xを通じて「強襲揚陸艦トリポリ（LHA7）に搭乗した米海軍と海兵隊の兵力が中央軍司令部管轄区域に到着した」と明らかにした。この軍艦は約3500人の海軍・海兵隊で構成された上陸準備団と第31海兵遠征隊の旗艦で、中央軍司令部はトリポリを輸送機と戦闘機、上陸作戦など各種戦術資産とともに運用