飲酒または薬物運転（DUI）容疑で逮捕された「ゴルフの皇帝」タイガー・ウッズが保釈金を払い釈放された。AP通信などによると米フロリダ州マーティン郡保安官室はこの28日、ウッズが保釈金を払って帰宅したと明らかにした。保釈金の金額は公開されなかった。保安官室はウッズのマグショットも公開した。写真のウッズは事故当時に着ていた青いシャツ姿に目が充血した姿だった。ウッズは27日午後2時ごろ、自身の車で自宅近くのフロリ