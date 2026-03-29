◇MLB ブルージェイズ 8x-7 アスレチックス(日本時間29日、ロジャース・センター)ブルージェイズ・岡本和真選手がメジャー初の『4番・サード』で先発し、5打数1安打1四球。デビューから2戦連続安打を記録し、チームは2戦連続サヨナラ勝ちを収めました。前日の開幕戦は『7番・サード』だった岡本選手でしたが、この日は相手先発が左腕のジェフリー・スプリングス投手ということもあり4番での起用に。シュナイダー監督は試合前に「左