テレビアニメ『レッツゴー怪奇組』が7月5日から毎週日曜午後4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送されることが発表された。エンディングテーマは「変なシリーズ」ミリオンセラー作家・雨穴氏が務める。あわせて、第1弾予告ほか、最新情報などが一挙公開された。【画像】表情の変化の幅（笑）『レッツゴー怪奇組』キャラクター設定画メインスタッフも追加解禁となり、音響監督は『リコリス・リコイル』『オッドタクシー』な