「王様はいらない！」をスローガンに、アメリカのトランプ政権に抗議するデモが28日、全米各地で一斉に行われました。1日の抗議デモとしてはアメリカ史上最多の800万人が参加したとしています。トランプ政権に抗議するデモは28日、全米50州の約3300カ所で行われ、参加者はイランへの軍事攻撃や物価高、移民政策などに反発しました。参加者からは「もうたくさんだ！と国民が声をあげる転換点が早く訪れることを願っている」「大半の